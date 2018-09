Il terzultimo episodio di Steins;Gate 0 metterà a dura prova la mente di Rintaro Okabe!

Mancano pochi giorni ormai alla messa in onda del 21° episodio dell’anime di Steins;Gate 0, la serie che la piattaforma di streaming VVVVID ci propone ogni giovedì con sottotitoli in italiano. In attesa di poter vedere la penultima puntata dell’anime, sono finalmente disponibili il trailer, la sinossi ufficiale ed i primi screenshot!

Come i fan ricorderanno, la scorsa settimana Okabe si è risvegliato nel 2036, un futuro alternativo in cui lo scienziato pazzo aveva riportato gravi danni cerebrali in seguito alle tremende torture subite da Stratfor. Salvato e curato da Ruka e Faris, il corpo di Okabe è stato tenuto in vita per ben 11 anni, ma si è risvegliato solo quando Daru ha trovato i dati dei suoi ricordi risalenti al 2011 e ne ha riscritto la mente. A ragion veduta, il prossimo salto temporale dovrebbe ormai trovarsi dietro l'angolo...

Steins;Gate 0 – Episodio #21 – Rinascimento dell'immmagine

Data: 13 settembre 2018

13 settembre 2018 Trama: "Okabe decide di mirare di nuovo allo Stein’s Gate. Tuttavia, per tornare al 2011 dal lontano 2036 con una macchina del tempo, sono necessari più di 3000 salti temporali. Sebbene il carico mentale sia incommensurabile, Okabe decide di fare un lungo viaggio nel passato."

Pur conoscendo i rischi cui andrà incontro, Okabe si direbbe deciso a rimettere le cose a posto, e considerando che ormai mancano solo due episodi alla conclusione di Steins;Gate 0, questa potrebbe essere la sua ultima occasione per salvare gli amici!