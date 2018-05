Il titolo del 9° episodio di My Hero Academia Stagione 3 preannuncia una grande sorpresa!

Sabato 26 maggio, in Giappone, andrà in onda l'8° episodio della terza stagione di My Hero Academia - il 46°, complessivamente, per l'adattamento anime di Studio Bones - ma dalla Rete arrivano importanti anticipazioni sulla puntata numero 9, il cui titolo anticipa una grossa sorpresa, ovvero l'entrata in campo di un personaggio cruciale.

È Younkou Productions a svelarci la "bomba" relativa all'ingresso in scena di un personaggio chiave del racconto imbastito da Kohei Horikoshi nel manga originale: il titolo dell'episodio 9 di My Hero Academia 3 (o del 47° episodio dell'anime, senza tener conto della divisione in seasons), sarà "All For One".

Si tratta del potere inverso a quello di Midoriya Izuku e All Might, ma è anche il nome del misterioso leader dell'Unione dei Villain, nonché il benefattore che ne finanzia le attività e che manipola nell'ombra la tenebrosa figura di Shigaraki Tomura.

All For One è l'arci-nemesi di All Might, portatore del One For All, lo stesso potere che il prode eroe ha trasmesso al giovane Izuku. I possessori dell'All For One e del One For All sono destinati a scontrarsi e, esattamente come All Might ha affrontato in passato il suo più grande nemico, anche il piccolo Deku un giorno dovrà scontrarsi con Tomura, designato per essere l'erede dell'oscuro e potente villain.

All For One ha il potere di assorbire le Unicità altrui per potenziarsi sempre di più: se l'episodio 9 della Stagione 3 di My Hero Academia porta il nome dell'antagonista principale della serie, di sicuro possiamo aspettarsi grandi colpi di scena.

Intanto, l'episodio 8 di Boku no Hero Academia ci aspetta sabato 26 maggio: su VVVVID, in attesa del simulcast già annunciato, trovate i primi 4 episodi.