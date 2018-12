Il trailer de Pokémon the Movie - Mewtwo Strikes Back: Evolution è ora disponibile!

È innegabile, con l'ultima serie di film di Pokemon i fan hanno avuto modo di assaporare ancora una volta il ritorno nostalgico alle radici del franchise in quanto hanno esplorato i primi momenti dell'anime rivisti sotto una nuova luce.

Dopo tutti questi anni la casa di produzione cinematografica giapponese, TOHO, ha infatti rivelato l'intenzione di produrre un nuovo film ricongiungendosi al primissimo lungometraggio animato.

Dal titolo Pokémon the Movie - Mewtwo Strikes Back: Evolution (in giapponese Mew Two no Gyakushū Evolution), questo progetto sembra voler riportare in vita la figura del grande Mewtwo e lo si può constatare dal primissimo trailer pubblicato nei giorni scorsi. "La leggenda è tornata" enuncia la scritta visibile nel breve filmato poco prima di inquadrare parzialmente "qualcuno" che tutti noi riconosceremo!

In programma per il 12 luglio 2019 in Giappone,il nuovo film di Pokémon sarà diretto da Kunihiko Yuyama e Motonari Sakakibara, con una sceneggiatura scritta da Takeshi Shudo. Questo teaser offre sicuramente uno sguardo superficiale dell'opera, ma il titolo e il contenuto bastano a suggerire ai fan che il progetto rivisiterà il primo film della serie cinematografica, Pokémon il film - Mewtwo colpisce ancora. Questo primo lungometraggio animato legato al franchise di Pokémon si concentrava su un pokémon in particolare, ovvero Mewtwo, e sulla sua creazione.

Pronti per questo nuovo film? Tra i tanti lungometraggi, questo è probabilmente quello più ricordato con affetto dai fan. Speriamo quindi di non rimanere delusi!