Il trailer del 12° episodio di Sword Art Online: Alicization anticipa un violento scontro

Poiché i più recenti episodi di Sword Art Online: Alicization hanno preso una piega assai imprevedibile, i fan sono estremamente ansiosi all’idea di poter finalmente visionare la puntata che verrà trasmessa sabato 22 dicembre 2018.

Visionabile in calce all’articolo, il trailer dell’episodio 12, intitolato “Il saggio della biblioteca”, rivela che Kirito e l’amico Eugeo, che nella scorsa puntata sono evasi di prigione, dovranno misurarsi col Cavaliere Integratore di nome Eldrie Synthesis Thirty-one. Sfortunatamente per loro, entrambi gli spadaccini sono ancora disarmati, di conseguenza durante la lotta potranno contare solo sulle catene che hanno utilizzato per fuggire dalla cella in cui erano stati rinchiusi.

Come di certo saprete se avete visionato lo scorso episodio di Sword Art Online: Alicization, la dolce ragazzina portata via dalla Chiesa Assiomatica è diventata il Cavaliere Integratore che risponde al nome di Alice Synthesis Thirty - un freddo e devoto servitore della Chiesa che sembra non riconoscere i suoi amici d’infanzia. Riusciranno i due giovani spadaccini a raggiungere la cima della Central Cathedral e a scoprire cosa sia accaduto all’amica Alice?

Vi ricordiamo che gli episodi di Sword Art Online: Alicization sono disponibili in Italia sulla piattaforma di streaming gratuito e legale VVVVID, che ogni sabato ce ne propone un nuovo episodio in lingua originale con sottotitoli nell'italico idioma.