Il trailer del prossimo episodio di Boruto promette il debutto in battaglia di Shikadai!

Il prossimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations andrà in onda tra una settimana, precisamente il prossimo 7 Febbraio. Nell'attesa, come di consueto,ha rilasciato il trailer preview dell'episodio in questione.si sta lentamente avvicinando all'arco narrativo che ha dato il via al progetto. Come ben sapranno i fan della serie, l'arco in questione è dell'esame di selezione dei chunin, saga durante la quale prenderà davvero il via la trama orizzontale dell'opera.Nell'attesa, i team formati dai vari genin diplomati da poco all'accademia si occupano di vari missioni. Ultima in ordine di tempo, è la caccia a una banda di rapinatori di banche che vede ildi Boruto e ildicollaborare nella cattura dei criminali.Come potete vedere nel trailer in apertura, la cattura dei malviventi si rivelerà piuttosto ardua, anche a causa dell'impossibilità di agire liberamente date le regole restrittive della missione. A quanto pare però,scenderà in campo, attraversando un tuttavia un personale dilemma. Questo permettendo ai fan di vedere quanto dell'ingegno e della tattica dic'è nel giovane ninja.Non ci resta che attendere il prossimo 7 Febbraio per poter vedere la nuova puntata di Boruto: Naruto Next Generations . Sempre su