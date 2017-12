Il trailer dell'episodio 122 di Dragon Ball Super anticipa il duello mortale di Vegeta!

Puntuale come sempre, ecco il trailer dell'episodio 122 di Dragon Ball Super: il promo è stato trasmesso, come di consueto, al termine dell'episodio 121 dell'anime, andato in onda nelle ultime ore in Giappone. Finalmente vedremo il nostro Vegeta fare sul serio, impegnato sul fronte più impegnativo di tutti per i guerrieri dell'Universo 7.

L'episodio 122 di Dragon Ball Super si intitolerà “Mantenere il suo orgoglio! Vegeta sfida il più forte!!” e sarà trasmesso domenica 7 gennaio 2018: dopo la messa in onda di oggi, 24 dicembre, l'anime andrà in pausa per una settimana in concomitanza con il primo dell'anno.

Di seguito la sinossi della prossima puntata:

“Vegeta attacca Jiren, il guerriero più forte! Solo i guerrieri del Settimo e dell’Undicesimo rimasti partecipano ancora al Torneo del Potere! Vegeta sfida Jiren a duello al posto di Goku…! Freezer, questa settimana, prenderà di mira Dyspo! Il guerriero dell’Universo 11 cerca di ostacolare quelli del 7. Non gradendo questa strategia, Freezer sceglie Dyspo come suo prossimo bersaglio.”

Dopo gli eventi dell'episodio 121 di oggi, infatti, Dragon Ball Super vedrà i guerrieri rimasti dell'Universo 7 affrontare, finalmente, i formidabili Pride Troopers. In particolare vedremo Goku e Vegeta fronteggiare Jiren, con il principe dei Saiyan pronto a dare tutto sé stesso contro l'avversario più forte del Torneo del Potere.