Il trailer dell'episodio 128 di Dragon Ball Super ci mostra una furiosa rissa!

Al termine dell’episodio andato in onda la scorsa notte,hanno pubblicato il promo della puntata 128 di, che potremo visionare domenica prossima, ossia prima che lo show si prenda la prima delle due pause settimanali previste da qui a fine marzo 2018.

Intitolato “Con nobile orgoglio fino alla fine! Vegeta cade!!”, l’episodio vedrà Vegeta e Goku affrontare l’ultimo avversario ancora in gara: il portentoso Jiren il Grigio dell’Undicesimo Universo. Dopo il drammatico sacrificio C-17, che si è autodistrutto per salvare Goku e Vegeta dal terrificante attacco del Pride Trooper, i due Saiyan non possono assolutamente arrendersi e devono in qualche modo superare anche questo imponente ostacolo.



Visionabile in chiosa all’articolo, il trailer ci mostra che sarà principalmente l’orgoglioso principe dei Saiyan, la prossima settimana, a battersi con l’alieno, in quanto Goku esaurirà le forze e si limiterà, almeno per qualche tempo, ad osservare il combattimento fra i due abilissimi contendenti. Ma nonostante tutta la determinazione di Vegeta, che nel corso del duello penserà per un momento alla moglie Bulma, il titolo e gli spoiler più recenti riguardanti l’episodio non lasciano alcun dubbio: sarà lui il prossimo concorrente eliminato dal Pride Trooper, lasciando i soli Goku e Freezer a dargli ancora battaglia.

Dal momento che la puntata, come accennato poc'anzi, includerà anche una scena con Bulma, questa potrebbe invero rappresentare l'ultima occasione in cui udiremo la donna parlare con la voce della sua storica doppiatrice, Hiromu Tsusu, sfortunatamente deceduta lo scorso novembre.

Di seguito vi riproponiamo infine tutte le sinossi finora pubblicate sulle riviste nipponiche.

Dragon Ball Super 128 - “Con nobile orgoglio fino alla fine! Vegeta cade!!”

Data: 18 febbraio

18 febbraio Sinossi #1 Jiren, l’uomo invincibile! Quale destino attende Vegeta dopo averlo sfidato?! Vedendo Goku ferito dalla testa ai piedi, Vegeta affronta da solo Jiren! Sebbene venga colpito dai potenti colpi di Jiren, Vegeta si aggrappa al suo orgoglio di Saiyan?! Goku questa settimana: guarda estasiato la battaglia di Vegeta! Goku osserva diligentemente lo scontro di Vegeta! Cosa sta provando? E riuscirà a recuperare le forze in tempo per affrontare Jiren?!

Sinossi #2: Vegeta è prossimo a raggiungere il proprio limite fisico ed è ora sorretto soltanto dalla sua grande forza di volontà, ma Jiren chiude la partita con un colpo finale. Di conseguenza, solo Goku del Settimo Universo e Jiren dell’Undicesimo rimangono nell’arena. In breve tempo, un certo cambiamento caratterizza gli occhi di Goku.

Sinossi #3: Grazie al sacrificio di C-17, che ha cercato di assisterli, Goku e Vegeta hanno evitato l'attacco di Jiren. Tuttavia, Goku crolla per via della fatica, lasciando Vegeta a fronteggiare Jiren da solo.

Secondo voi Vegeta sarà sconfitto su tutta la linea o riuscirà, in qualche modo, a indebolire l'avversario?