Il trailer dell'episodio 39 di Boruto ci offre un primo sguardo all'atteso Mitsuki Gaiden!

Tra pochi giorni l'anime dichiuderà il 2017 con un episodio speciale: come molti sapranno, infatti, la puntata sarà dedicata al passato die ci permetterà di esplorare i retroscena sulle sue origini e sul rapporto con Orochimaru, il suo "padre" biologico.

In particolare, parliamo dell'episodio 39 di Boruto: Naruto Next Generations, che sarà ispirato al capitolo extra disegnato da Masashi Kishimoto e che si intitola - proprio come la puntata - "Il cammino illuminato dalla luna piena". Vi proponiamo, di seguito, le due sinossi finora conosciute dell'episodio, in basso invece potete guardare il promo.

Sinossi 1:

Mitsuki era originario di un altro villaggio, il Villaggio nascosto del Suono. Ma, sin dal suo primo incontro con Boruto e gli altri, ha deciso che sarebbe rimasto al Villaggio segreto della Foglia per diventare un ninja. In passato, Mitsuki ha perso i suoi ricordi e la sua identità, insieme a ciò che desidera ottenere nella vita, risvegliandosi soltanto in un laboratorio poco familiare. Il mistero attorno la sua figura, e la pletora di pensieri che lo circondano, non sono chiari neanche a lui.

Sinossi 2:

"Mitsuki durante gli anni della sua infanzia! Il suo sguardo innocente è ancora più impressionante di come è adesso. Nella sua condizione attuale, ha perso i suoi ricordi. Come reagirà quando si risveglierà? Voglio conoscere... il mio passato? Una strana uniforme da missione! Insieme a Mitsuki dovrà sconfiggere Log. Confermato il legame tra Mitsuki e Orochimaru! Appare un misterioso ninja in armatura. Secondo Orochimaru, è stato Log a strappare i ricordi di Mitsuki...?!"

Ricordiamo che l'episodio 39 di Boruto andrà in onda mercoledì 27 dicembre sulle TV giapponesi.