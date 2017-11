Il trailer dell'episodio 816 di One Piece anticipa una situazione molto pericolosa!

Mentre l’episodio 815 di One Piece ha vistoritagliarsi uno spettacolare momento di gloria, si direbbe che la prossima puntata dell’attuale arco narrativo lo metterà dinanzi ad una situazione impossibile e senza alcuna via di fuga...

Attenzione possibile Spoiler

Abituati a vedere Brook il canterino puntualmente relegato alle retrovie, i fan del personaggio avranno sicuramente apprezzato la scena che ha visto lo scheletro sbaragliare orde di nemici per raggiungere infine il Road Poignee Griffe di Big Mom. Il trailer del prossimo episodio, visionabile in chiosa all’articolo, rivela però che il pirata si troverà faccia a faccia proprio con l’immensa imperatrice, con risultati potenzialmente disastrosi per il nostro buffo beniamino...



Il resto del filmato ci mostra poi il visone Pedro alle prese col barone Tamago, un sottoposto di Big Mom che sembra avere dei trascorsi col più recente alleato di Luffy… Non solo la puntata svelerà infatti come Pedro si sia procurato la ferita sull’occhio sinistro, ma addirittura narrerà la sua connessione con la ciurma dell’imperatrice. Quale oscuro segreto si nasconde nel passato del visone?



Dopo aver ricevuto la visita di Pudding, che sembra averli sconvolti entrambi, Nami e lo stesso Luffy sono ancora imprigionati nelle celle dell'imperatrice. A giudicare dalle immagini, si direbbe però che il ragazzo di gomma abbia escogitato un modo per liberarsi e correre in aiuto dei compagni... Che avrà in mente stavolta l'imprevedibile pirata dal cappello di paglia?