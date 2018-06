Il trailer dell'episodio 842 di ONE PIECE menziona un "inaspettato disastro"

Sono passate solo poche ore dalla messa in onda dell’episodio 841 di ONE PIECE, ma ecco spuntare il rete il trailer della puntata che verrà trasmesso la prossima settimana sul circuito televisivo nipponico. Cosa attende Monkey D. Luffy ed i suoi alleati? Scopriamolo subito dopo il salto!

Dal momento che il piano di Capone “Gang” Bege e Ceasar Clown non ha dato i suoi frutti, ai pirati di Cappello di Paglia ed ai loro improbabili alleati non resta altra scelta se non quella di fuggire a gambe levate. Big Mom e i suoi sottoposti, dopotutto, si sono rivelati un ostacolo attualmente insormontabile, schiacciando non solo lo stesso Luffy, ma anche Bege e i componenti del Germa 66.



Visionabile in chiosa all’articolo, il trailer dell’episodio 842, intitolato “Inizia l'esecuzione! L'esercito alleato di Rufy annientato?!”, suggerisce che Ichiji Vinsmoke affronterà il potente Charlotte Katakuri, sulla cui testa pende una vertiginosa taglia che supera il milione di Berry. Durante la disperata lotta, tuttavia, un “inaspettato disastro” coglierà di sorpresa tutti i presenti...



Il promo vede infatti una Big Mom alquanto disperata, mentre il suo immenso castello comincia apparentemente a crollare. È mai possibile che proprio questo collasso possa fornire ai nostri eroi l’opportunità per fuggire dalla terribile sovrana di Whole Cake Island?