Il trailer dell'ultimo film di Digimon Adventure tri. rivela un "nuovo" Royal Knight

Lanciata in occasione del quindicesimo anniversario dell’originaledel 1999,è una serie di film che il pubblico giapponese (e non solo quello) ha accolto calorosamente, nonostante il character design del progetto si discosti completamente dalle precedenti serie del franchise.

Visionabile il calce all’articolo, Il trailer di “Bokura no Mirai” (Our Future) ci mostra che il sesto ed ultimo film che sarà rilasciato il prossimo 5 maggio 2018 conterrà un’intensa ed enorme battaglia che cambierà per sempre le vite dei DigiPrescelti. Una scena del filmato ci mostra infatti non solo quella che dovrebbe essere la forma finale di Meicoomon, ma addirittura una versione alternativa - magari persino più potente - di Omnimon (Omegamon, se preferite), ossia la fusione tra WarGreynon e MetalGarurumon.



Di seguito vi proponiamo invece la sinossi ufficiale del film, la quale rivela numerosi dettagli sulla trama della pellicola.



“Il collasso del mondo è iniziato. Assorbendo l’evoluzione oscura di Tailmon, il furioso Meicoomon ha assunto la forma di Ordinemon, che dispone di una potenza infinita. Come calcolato da Yggdrasil, sembra il mondo reale stia per essere inghiottito dal Mondo Digitale. Nel mezzo della fine imminente, i DigiPrescelti rivolgono i loro sforzi alla salvezza del mondo. Con l'assenza di Taichi, solo Yamato può prendere il suo posto: ‘Per salvare il mondo, bisogna fare il necessario!'.



Gabumon incoraggia Yamato, Agumon continua a credere che Taichi tornerà. Dall'altro lato, Homeostasis, per poter fronteggiare Ordinemon che ormai ha perso il controllo, fa la sua mossa per eseguire il piano definitivo per inghiottire il mondo reale. Per rallentare qualsiasi distruzione possa essere innescata, i bambini e i rispettivi partner continuano la loro lotta frenetica. 'La luce di tutti, dentro Meicoomon...'



La voce di Tailmon giunge a Hikari che annega nella disperazione. E così, per i bambini è arrivato il momento di prendere la decisione finale. Sono i DigiPrescelti, ma per quanto riguarda il loro futuro? Adesso, ancora una volta, l'avventura si evolve."

La sinossi promette invero un finale degno dell’attesa, nonché la più grande minaccia che i DigiPrescelti abbiano mai dovuto affrontare in ambedue i mondi.