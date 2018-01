Il trailer di Dragon Ball Super 124 rivela che anche Freezer comincerà a fare sul serio!

Sin dalla sua convocazione,ha tenuto un comportamento piuttosto ambiguo, e per tutta la durata del Torneo del Potere ha tenuto i fan col fiato sospeso circa le sue intenzioni. Più volte, infatti, ha dato l’impressione di voler tradire i nostri eroi, ma pare che il momento sia infine arrivato...

Come anticipato in un nostro recente articolo, il tremendo tiranno spaziale, nel corso dell’episodio 124 di Dragon Ball Super, tenterà di allearsi coi Pride Trooper, suggerendo loro di resuscitarlo dopo aver riportato la vittoria finale presso la competizione indetta dai due Re di Tutto. Non è ancora chiaro se avverrà prima o dopo l’infame tradimento, ma il nuovo trailer rilasciato ieri da Toei Animation rivela che il figlio di Re Cold si trasformerà nuovamente in Golden Freezer e, assieme a Gohan, terrà testa ai fulminei movimenti dell’autoproclamato guerriero più veloce di tutti gli universi.



Già in passato, Freezer e Gohan si sono alleati per eliminare dalla competizione il malvagio Frost, e anche in quell’occasione il caro tiranno intergalattico aveva dato l’impressione di voler tradire il proprio universo. Addirittura, anziché lanciarsi contro Frost, l’alieno aveva messo alle corde Gohan, per poi colpire il proprio doppelganger al momento propizio e scagliarlo fuori dal ring. È mai possibile che Freezer voglia ritentare nuovamente la medesima strategia o comuque qualcosa di simile?



Intanto Goku e Vegeta, potenziati rispettivamente dal Blue Kaioken x20 e dal Beyond Super Saiyan Blue (la nuova trasformazione sbloccata soltanto ieri dal Principe dei Saiyan), continuano a combattere contro il fortissimo Jiren, che finalmente si è deciso a mostrare il proprio potenziale ai due rivali.