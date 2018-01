Il trailer di Dragon Ball Super 125 rivela che finalmente Toppo combatterà sul serio!

Trasmesso poche ore fa sulla rete nipponica, il 124° episodio di Dragon Ball Super ha assottigliato ulteriormente il numero dei concorrenti ancora in gara presso il. Alle porte dell'attesissima conclusione, scopriamo cos’accadrà nella puntata che verrà trasmessa domenica prossima!

Visionabile in chiosa all’articolo, il trailer dell’episodio 125°, intitolato “L'avvento del candidato a Dio della Distruzione dell’11° Universo, Toppo! Una pura forza travolgente!!”, conferma che Freezer, dopo l’eliminazione di Gohan e Dyspo, affiancherà il compagno C-17 nella lotta contro il potentissimo Toppo. Mentre il cyborg sfrutterà la propria energia infinita per tenere impegnato il Pride Trooper, il tiranno intergalattico tenterà un attacco furtivo che, a giudicare dalle immagini, andrà quasi certamente a segno.



Messo alle corde e prossimo a raggiungere Dyspo sugli spalti destinati agli sconfitti, il candidato Dio della Distruzione subirà una qualche mutazione corporea e darà finalmente prova del maestoso potere che ha spinto Lord Belmond a sceglierlo come proprio successore. Come finirà questo nuovo scontro a tre?

Secondo gli spoiler più recenti, purtroppo non ancora confermati, C-17 tenterà una sorta di autodistruzione che non sortirà alcun effetto sul Pride Trooper. In ogni caso, la sua scomparsa (o comunque sconfitta) segnerà profondamente lo stesso Freezer, che nel cyborg vedeva l'unico compagno di squadra che non lo giudicasse. Saranno proprio questi sentimenti a spingere l'ex-sovrano del Settimo Universo a trovare la forza per abbattere persino un candidato Dio della Distruzione?