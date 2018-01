Il trailer di Dragon Ball Super 126 rivela che l'episodio rimescolerà le carte in tavola!

Terminato il sensazionale episodio ditrasmesso nel cuore della notte sulla rete nipponica Fuji TV ha rilasciato il trailer della puntata che potremo assistere domenica promessa. Una puntata in cuitenterà una mossa disperata!

Dal momento che Toppo ha infine accolto il Potere della Distruzione, divenendo una divinità a tutti gli effetti, l’astuto C-17 e il potente Golden Freezer, che prima erano in netto vantaggio, hanno riportato una sonora batosta nella seconda parte dell’episodio 125. Freezer, in particolare, è stato pestato in maniera alquanto violenta e giace ora a terra, privo di conoscenza.



Visionabile in chiosa all’articolo, il trailer del prossimo episodio rivela che sarà proprio il Principe dei Saiyan, attualmente impegnato nella sfida contro Jiren, a raggiungere i due compagni di squadra e dar loro manforte. Toppo e Vegeta, del resto, avevano già avuto un’interessante schermaglia durante la seconda metà del Torneo del Potere, ma il loro acceso scontro era stato interrotto sul più bello. Ma se già allora era in netta difficoltà contro il Pride Trooper, cosa potrà fare l'orgoglioso Saiyan adesso che il nemico dispone addirittura del potere tipico degli Dei della Distruzione?

Non a caso, nel trailer, Goku domanda al compagno sia abbia intenzione di gettare la propria vita…! Chissà che questo ostacolo apparentemente insormontabile non permetta al nostro principe preferito di risvegliare l’Ultra Istinto, come fatto dal rivale Kakaroth durante il precedente duello con Jiren il Grigio. Di seguito, intanto, vi riproponiamo la nuova sinossi emersa in rete solo qualche giorno fa.

Dragon Ball Super #126 - Supera anche un Dio! Il colpo mortale di Vegeta!

Vegeta affronta Toppo, il “Dio della Distruzione"!

Messo alle strette, Toppo scatena il suo vero potere di candidato a diventare Dio della Distruzione! Nel tentativo di dare man forte a Jiren, attacca Vegeta. Allo stesso modo, tuttavia, Vegeta mette alla prova Jiren con un continuo attacco a piena potenza. Chi sarà il vincitore?!

C-17 e Freezer questa settimana: con l’acqua alla gola! N.17 e Freezer cercano di sconfiggere Toppo. 17 ricorrere alle rocce, mentre Freezer utilizza i propri poteri psichici! Tuttavia, entrambi vengono abbattuti dal contrattacco di Toppo!

E voi cosa ne pensate del nuovo potere di Toppo?