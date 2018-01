Il trailer di ONE PIECE 824 anticipa un importante incontro molto atteso dai fan!

Al termine dell’episodio ditrasmesso nella giornata di ieri,ha rilasciato il trailer della puntata 824, in cui finalmente assisteremo a un nuovo incontro tra due dei personaggi più importanti dell’arco narrativo ‘’.

Visionabile in chiosa all’articolo, il trailer della puntata, intitolata “Il luogo della promessa - Il combattimento al limite di Rufy”, rivela che il protagonista Monkey D. Luffy, che nello scorso episodio è stato atterrato da un potente sottoposto di Big Mom in grado di usare l’Ambizione dell’Armatura, si rialzerà per combattere e cercherà di raggiungere il luogo della promessa fatta a Sanji.



Sebbene il cuoco non abbia ancora deciso cosa fare nell’immediato futuro, si recherà a sua volta verso il luogo dell’appuntamento, dove dovrà cercare il proprio capitano in mezzo ai tanti soldati sconfitti dal pirata. Cosa succederà quando i due ex-compagni si rincontreranno? L'ultima volta, se ricordate, il loro incontro è terminato con un drammatico scontro che ha molto segnato i fan dell'opera... All’interno del Mondo degli Specchi, intanto, Nami e gli altri hanno invece salvato Brook e attendono solo il ritorno del capitano e del cuoco di bordo.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che l'autore del manga, Eiichiro Oda, ha recentemente rivelato che vorrebbe scrivere una storia sul nonno Garp ed esplorare il suo legame con le alte sfere della Marina. Il sensei, inoltre, ha parlato della possibilità di esporare il passato di Dragon e le origini di suo figlio Luffy, che a distanza di vent'anni dal lancio del fumetto ci sono ancora parzialmente ignote.