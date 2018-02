Il trailer di ONE PIECE 826 sembra suggerire un'imprevedibile alleanza fra pirati!

Il matrimonio dicon, la splendida figlia dell’imperatrice, è uno degli eventi più importanti e attesi di tutto l’arco narrativo di Whole Cake Island, e dopo tanti preparativi, anche l’anime dista infine navigando in quella direzione!

Se nello scorso episodio di ONE PIECE abbiamo assistito alla toccante riunione fra Sanji Vinsmoke ed il suo capitano Monkey D. Luffy, che ha promesso di mandare tutto all’aria e di risolvere il tremendo guaio in cui si è cacciato il suo cuoco di bordo, la prossima puntata ruoterà attorno ad un personaggio che avrà un ruolo alquanto importante nei mesi a venire: Gang Bege, una delle Supernove della cosiddetta “Peggiore generazione”.



Sposato con Charlotte Chiffon, proprio Bege ha “sottratto” Sanji alla ciurma di Capello di Paglia e l’ha condotto al cospetto di Big Mom e del Germa 66, affinché il suo matrimonio sancisse una letale alleanza fra le due super potenze. Ora che mancano solo poche ore alle nozze del pirata, sarà interessante scoprire cosa si inventeranno i Mugiwara per far saltare il matrimonio, salvare la vita dei famigliari di Sanji e, non meno importante, lasciare finalmente l’arcipelago governato dalla potente Big Mom! Visionabile in chiosa all’articolo, il trailer del prossimo episodio sembra suggerire che proprio Gang Bege potrebbe essere il fattore chiave del piano elaborato dai pirati di Cappello di Paglia!



Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Eiichiro Oda, in occasione dello scorso Jump Festa 2018, ha rivelato che la serie entrerà nel prossimo arco narrativo (Wano) molto prima di quanto ci aspettassimo, e addirittura ha annunciato che il prossimo nemico della serie sarà “una delle leggende che popolano il mondo di ONE PIECE”, nonché il più pericoloso avversario mai affrontato dai Mugiwara.