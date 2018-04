Il trailer di ONE PIECE 835 anticipa una situazione molto difficile per Sanji!

Mentre il manga di ONE PIECE appare ormai orientato verso il prossimo arco narrativo, l’anime è infine entrato nel vivo di Whole Cake Island, e a tal proposito il trailer dell’episodio che verrà trasmesso domenica prossima rivela che Sanji dovrà affrettarsi a raggiungere il suo scopo...

Visionabile in chiosa all’articolo, il trailer della puntata 853 di ONE PIECE ci mostra i componenti della famiglia Vinsmoke ormai circondati dai potenti figli di Big Mom e apparentemente spacciati. Ma mentre la stupenda Reiju appare ormai rassegnata all’idea di morire assieme al resto dei suoi fratelli, incapaci di provare alcun sentimento nonostante l’imminente morte, Sanji correrà in loro soccorso.



Nonostante il ragazzo provi molto rancore verso il padre e i fratelli, il suo cuore nobile e generoso non gli permetterà dunque di voltare le spalle alla famiglia e assistere al massacro pianificato dai fratelli Charlotte. Il capitano Monkey D. Luffy, intanto, cercherà di mostrare a Big Mom la foto ormai rotta di Madre Carmel, al fine di destabilizzare l’imperatrice e procedere col piano dell'alleato Capone "Gang" Bege.

E voi, cosa ne pensate dei più recenti sviluppi di ONE PIECE? Siete ansiosi quanto noi all'idea di assistere, tra qualche settimana, allo scontro più atteso dell'intero arco narrativo? Fateci conoscere le vostre opinioni attraverso i commenti!