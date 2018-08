Il trailer di ONE PIECE 851 ci mostra alcune scene dello scontro più atteso dai fan!

Dopo lo sconvolgente episodio di ONE PIECE della scorsa settimana, la puntata di stamani ci ha ha mostrato - come prevedibile - il modo in cui i Pirati di Cappello di Paglia hanno reagito alla una recente strategia. Un componente della ciurma in particolare potrebbe aver compiuto il passo più lungo della gamba!

Nel corso della puntata intitolata “Tornerò certamente - Luffy pronto a salpare a rischio della vita!”, il coraggioso pirata di gomma ha deciso di onorare il sacrificio dell'amico Pedro, il quale non ha esitato a gettare la propria vita al vento pur di permettere all'equipaggio della Thousand Sunny di fuggire. Dal momento che il potente Charlotte Katakuri è ancora a bordo dell’imbarcazione, Monkey D. Luffy ha sfruttato l’improvvisa comparsa di Charlotte Brulee per intrappolare il suo avversario nel Mondo degli Specchi della sorella.



Ordinando ai suoi uomini di distruggere tutti gli specchi a bordo della Thousand Sunny, Luffy ha dunque deciso di affrontare Katakuri nell’unico luogo in cui nessuno potrà disturbarli, promettendo di tornare sicuramente. Sfortunatamente l’episodio si è concluso subito dopo la distruzione dello specchio utilizzarlo per passare dall'altra parte, ma il trailer visionabile in chiosa all’articolo ci permette di visionare in anteprima alcune scene del violento combattimento fra i due rivali!

Il trailer dell’episodio di ONE PIECE #851, intitolato “L'uomo da un miliardo - Il più forte dei tre Generali dei dolci, Katakuri” rivela infatti che Luffy si troverà in netto svantaggio contro il suo avversario, in quanto il figlio di Big Mom non dispone soltanto di una forza spropositata, ma può anche contare sull’Ambizione della Percezione per prevedere tutti gli attacchi del nemico. Attraverso i poteri acquisiti dopo aver mangiato il frutto del diavolo, il pirata è persino in grado di vanificare i fantasiosi colpi del nostro eroe, che di conseguenza potrebbe davvero non farcela, stavolta.



Non per nulla, Katakuri ha promesso che il Mondo degli Specchi sarà la tomba del ragazzo che ha osato sfidare l'imperatrice Big Mom. Cosa escogiterà il caparbio Luffy per tirarsi fuori da questa situazione di estremo pericolo?