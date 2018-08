Il trailer di ONE PIECE 852 anticipa uno scontro disperato e dall'esito incerto!

Nelle prime ore del mattino è stato finalmente rilasciato il trailer dell’episodio 852 di ONE PIECE, che i fan di Eiichiro Oda potranno visionare domenica prossima, 2 settembre 2018. Scopriamo subito dopo il salto i primi dettagli sulla suddetta puntata!

Come saprete se avete visionato i più recenti episodi di ONE PIECE, il capitano Monkey D. Luffy è stato costretto a compiere una scelta molto importante per poter salvare i suoi amici. Poiché il potente Charlotte Katakuri era salito a bordo della nave Thousand Sunny, il pirata di gomma ha spinto l’avversario nel Mondo degli Specchi, per poi dar vita ad una furente battaglia all’ultimo sangue.



Visionabile in chiosa all’articolo, il trailer dell’episodio intitolato “Inizia il combattimento - Luffy contro Katakuri” rivela che il suo terribile avversario riuscirà a replicare tutte le sue mosse, vanificando ogni suo singolo attacco. Dinanzi al rivale più caparbio e potente che abbia mai incontrato, stavolta Luffy potrebbe davvero riportare una sconfitta già preannuncia. Cosa si inventerà per poter superare questo nuovo ostacolo apparentemente invalicabile?

Infine, vi ricordiamo che negli ultimi giorni è stato annunciato che Toei Animation festeggerà il 20° anniversario dell'anime di ONE PIECE pubblicando in Giappone il quattordicesimo film d'animazione tratto dal fumetto di Eiichiro Oda. La pellicola, di cui purtroppo non conosciamo ancora la trama o lo staff, esordirà nelle sale cinematografiche nipponiche durante l'estate del 2019.