Il trailer di ONE PIECE 857 anticipa il furioso contrattacco di un certo pirata!

L’acceso scontro mostratoci dai più recenti episodi di ONE PIECE è stato fino ad ora a senso unico, ma il trailer del prossimo episodio suggerisce che uno dei due contendenti comincerà finalmente a combattere sul serio. È mai possibile che il tremendo segreto svelato questa settimana influenzi addirittura le sorti della sfida fra pirati?

Come di certo saprete se avete già visionato l’episodio 856 di ONE PIECE, intitolato “Il segreto proibito - La merenda di Katakuri”, il protagonista Monkey D. Luffy ha finalmente scoperto il grande segreto del proprio avversario: non solo il pirata non è l’uomo perfetto che i suoi fratelli descrivono, ma il suo volto è addirittura deformato dai terrificanti denti aguzzi.



Una volta smascherato l’orrendo segreto del rivale, il nostro Luffy ha dunque ripreso il combattimento, riuscendo stavolta a prevedere le mosse del nemico e addirittura a colpirlo per la prima volta. A giudicare dal trailer dell’episodio 857 di ONE PIECE, che appunto sarà intitolato “Il contrattacco di Luffy - La debolezza dell'invincibile Katakuri!”, la vittoria del pirata del gomma potrebbe non essere poi così impossibile.



Visionabile in calce all’articolo, il filmato ci mostra Luffy in Gear Fourth colpire ripetutamente il proprio avversario, che adesso non sembra più così invincibile. Quest'importante rivelazione sarà sufficiente a ribaltare le sorti dello scontro?