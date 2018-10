Il trailer di ONE PIECE 859 anticipa grossi guai per Chiffon e Brulee

Subito dopo la messa in onda dell’episodio 858 di ONE PIECE, Toei Animation e Fuji TV hanno pubblicato il trailer della puntata che potremo visionare domenica prossima: un episodio che vedrà Charlotte Brulee e Chiffon passare un terribile quarto d’ora! Tutti i dettagli dopo il salto.

Poiché Sanji, Chiffon e Pudding non hanno più tempo per completare la nuova torta nuziale, il cuoco gentiluomo ha proposto di ultimare il dolce durante il suo trasporto, in questo modo il pirata riuscirà non solo a presentarsi in tempo sul luogo dell’appuntamento, ma addirittura potrà placare la collera di Big Mom.



Intitolato “Chiffon, figlia ribelle - L'operazione di trasporto della torta di Sanji”, l’episodio 859 di ONE PIECE vedrà tuttavia Chiffon nei guai, in quanto il trailer visionabile in chiosa all’articolo rivela che la donna subirà le angherie del fratello Oven. Essendo la moglie di un traditore, Chiffon potrebbe infatti andare incontro a una fine orribile! Per sua fortuna, Sanji sarà in zona e probabilmente interverrà personalmente per salvarla.



Altrove, intanto, il protagonista Monkey D. Luffy, terminato l’effetto del Gear Fourth, cercherà in tutti i modo di evitare gli attacchi dei sottoposti di Big Mom. Dopo essersi caricato Charlotte Brulee in spalla, il ragazzo è infatti fuggito da MirroWorld, ponendo apparentemente fine al duello contro il potente Katakuri. È mai possibile, secondo voi, che il loro combattutissimo scontro finisca davvero in questo modo?!