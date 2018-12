Il trailer di ONE PIECE 865 anticipa un miracoloso capovolgimento?

Dopo lo sconvolgente finale dell’episodio 863 di ONE PIECE, vi era molta curiosità verso la successiva puntata dell’anime tratto dall’omonimo manga di Eiichiro Oda, che proprio la scorsa settimana non è andato in onda. L'episodio 864 di ONE PIECE è stato infatti trasmesso in Giappone soltanto stamani...

Intitolata “Infine lo scontro - Imperatore contro ciurma di Cappello di paglia”, la puntata ci ha mostrato il combattimento fra la ciurma di Monkey D. Luffy e la mostruosa Big Mom, che recentemente è addirittura salita a bordo della nave Thousand Sunny. Nel tentativo di placare la furia distruttiva dell’Imperatrice e impedirle di spaccare in due l’imbarcazione, i Pirati di Cappello di Paglia hanno cercato in tutti i modi di bloccarla, finché Jinbe non l’ha spedita lontana con una spaventosa tecnica di Karate degli Uomini-Pesce.



Nel cosiddetto MirroWorld, intanto, continua lo scontro fra Luffy e Charlotte Katakuri, il quale continua a dominare il duello grazie alla propria Ambizione della Percezione. Per quanto il pirata di gomma provi a colpire il potente nemico, il nemico di Big Mom riesce puntualmente a prevedere e vanificare i suoi assalti, rispondendo con forza a ciascun attacco.



Visionabile in chiosa all’articolo, il trailer della puntata 865 di ONE PIECE - intitolata “Il contrattacco dell'ombra - La battaglia contro Katakuri si rovescia” - promette una svolta inaspettata, in grado di cambiare addirittura l’esito del duello. Nel mezzo del combattimento, Luffy dovrebbe infatti ripensare ancora una volta alle parole del maestro Rayleigh, ossia l’uomo che ha cercato di insegnargli a utilizzare l’Ambizione. Riuscirà il Pirata di Gomma ad avere la meglio su Katakuri e a mantenere la promessa fatta ai compagni di ciurma?