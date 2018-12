Il trailer di ONE PIECE 867 anticipa l'arrivo di un assassino!

Settimana dopo settimana, il combattimento mostrato dall’anime di ONE PIECE si sta facendo sempre più acceso e interessante. Il trailer della puntata che verrà trasmessa il 6 gennaio 2019, tuttavia, rivela che Monkey D. Luffy dovrà fare i conti con un altro ostacolo...

Come saprete se avete già visto ONE PIECE 866, l’inseguimento dei Pirati di Cappello di Paglia da parte di Big Mom si è infine concluso. Proprio quando l’imperatrice era prossima ad affondare una volta per tutte l’imbarcazione Thousand Sunny, la nave di Capone “Gang” Bege è sbucata all’orizzonte, con la torta nuziale preparata da Sanji, Pudding e Chiffon. Di conseguenza, mentre Big Mom si è diretta verso l’isola indicata da Bege, Sanji si è ricongiunto ai suoi compagni, finalmente in salvo.



Nel mondo degli specchi, intanto, continua lo scontro fra Luffy e Charlotte Katakuri, che tuttavia potrebbe essere interrotto da un momento all’altro. Come suggerito dal trailer di ONE PIECE 867, una delle sorelle di Katakuri si prepara a intervenire in aiuto del fratello, affinché questi possa sconfiggere una volta per tutte il caparbio rivale.



Visionabile in calce all’articolo, il trailer dell’episodio intitolato “In agguato nell'oscurità - L'assassino attacca Luffy!” rivela inoltre che proprio Katakuri utilizzerà finalmente la propria carta migliore: il tridente Mole. È possibile, secondo voi, che Luffy stia inconsapevolmente andando incontro ad una sconfitta definitiva?