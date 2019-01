Il trailer di ONE PIECE 868 anticipa un sorprendente colpo di scena!

Poiché l’anime di ONE PIECE si era preso una settimana di pausa proprio nel mezzo del cruento scontro fra Monkey D. Luffy e Charlotte Katakuri, l’attesa che ha preceduto la messa in onda dell'episodio 867 è stata ben più snervante del solito. Col ritorno della serie, la battaglia ha ripreso il suo corso, proponendo tuttavia una pericolosa novità...

Durante il combattimento, infatti, una delle più giovani sorelle di Katakuri ha utilizzato la propria arma per colpire Luffy e far sì che il pirata risultasse più vulnerabile agli attacchi del fratello. Di conseguenza, proprio quando Katakuri cominciava a rispettare Cappello di Paglia e a vedere in lui un degno rivale, il silenzioso intervento della possessiva Flampe ha complicato ulteriormente la già delicata situazione in cui versa il povero Luffy.



Visionabile in chiosa all’articolo, il trailer dell’episodio 868 di ONE PIECE, intitolato “La determinazione di un uomo - Il grande combattimento mortale di Katakuri”, rivela che Katakuri si accorgerà ben presto delle azioni di Flampe: determinato a continuare il duello, il pirata si ferirà col proprio tridente e rivelerà addirittura il suo segreto! Ciononostante, riuscirà Luffy a rialzarsi ancora una volta e a riprendere il combattimento? Nel frattempo, la flotta di Charlotte Smoothie si direbbe pericolosamente vicina all’imbarcazione Thousand Sunny...