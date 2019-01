Il trailer di ONE PIECE 869 suggerisce una svolta piuttosto interessante!

È stato recentemente diffuso in rete il trailer dell’episodio 869 di ONE PIECE, che il prossimo 20 gennaio proporrà ai fan un colpo di scena capace, probabilmente, di riequilibrare le forze dispiegate in campo... Tutti i dettagli dopo il salto!

Visionabile in chiosa all’articolo, il trailer dell’episodio di ONE PIECE intitolato “Risvegliati - L'Ambizione dell'Osservazione capace di superare la più forte!” suggerisce che il capitano Monkey D. Luffy, la prossima settimana, potrebbe finalmente ottenere il power-up necessario a sconfiggere il rivale Charlotte Katakuri.



Come di certo saprete se avete già visionato la puntata trasmessa nelle prime ore del mattino, lo scontro fra i due pirati ha ripreso il proprio corso e finalmente nessuno potrà più interferire nel duello. Dopo aver capito che la sorellina Flampe aveva colpito Luffy con la propria arma silenziosa, Katakuri le ha infatti mostrato il suo vero volto e l’ha messa in fuga, in modo da poter combattere lealmente contro il suo arrivo. A tal proposito, l’imponente guerriero si è colpito da solo con la propria lancia, perdendo di conseguenza il vantaggio che aveva ottenuto con l’intervento di Flampe.

Ora che il combattimento li vede di nuovo uno contro l’altro, riuscirà Luffy a prevalere sul più potente Generale dei Dolci dell’imperatrice Big Mom?