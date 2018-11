Il volume 11 di Black Lagoon riceve un trailer pubblicitario celebrativo

Nelle scorse ore è stato pubblicato un filmato che pubblicizza l'arrivo sul mercato dell'undicesimo volume del manga Black Lagoon, atteso da oltre quattro anni. Diamo uno sguardo a quello che ci aspetta nell'ultimo numero della serie di Rei Hiroe.

Per celebrare l'uscita dell'undicesimo volume che raccoglie i capitoli di Black Lagoon, il canale Youtube ufficiale del Monthly Sunday GX di Shogakukan ha pubblicato nelle scorse ore un breve filmato che anticipa quello che attende gli appassionati nel proseguo della vicenda ideata da Rei Hiroe. La voce narrante del filmato è quella di Megumi Toyoguchi.

Se siete interessati, in questa pagina potete trovare il trailer in questione, anche se non è stato possibile riprodurlo dalla fonte originale, la quale risulta bloccata a causa del fatto che il video è ad esclusiva fruizione di coloro che lo riproducono dal Giappone.

Ricordiamo che questo è il primo volume completo che vede la luce da quello che è uscito nel 2014, a causa della pausa che il manga si è preso dall'inizio di quell'anno fino al maggio del 2017. Al momento la serie è tornata di nuovo in pausa, più precisamente dall'agosto di quest'anno, ma a quanto pare riprenderà nella primavera del 2019.

Cosa ne pensate? Siete eccitati al pensiero del ritorno di Black Lagoon il prossimo anno? Il trailer e il volume 11 aiuteranno ad alleviare l'attesa?

Black Lagoon è un manga scritto e disegnato da Rei Hiroe, pubblicato dal 19 aprile 2002 da Shogakukan sulla rivista seinen Sunday GX. Dai primi sei volumi del manga sono state realizzate due serie anime, dirette da Sunao Katabuchi nel 2006 e prodotte da Madhouse, e dai volumi dal sesto al nono una serie OAV diretta sempre da Sunao Katabuchi e pubblicata fra il 2010 e il 2011. In Italia è pubblicata da Planet Manga.