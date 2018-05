Il volume 86 di ONE PIECE è da oggi disponibile in Italia per Edizioni Star Comics

Il volume 86 di ONE PIECE è disponibile da oggi nelle fumetterie e nelle edicole di tutta Italia. Insieme al nuovo numero dell'epopea piratesca creata da Eiichiro Oda sono disponibili anche altre importanti uscite manga per Edizioni Star Comics.

Anche in Italia entriamo nel vivo dell'arco narrativo di "Whole Cake Island" con il volume 86 di ONE PIECE. Il nuovo volume raccoglie i capitoli che vanno dal 859 al 869 e da oggi è reperibile in tutte le fumetterie ed edicole italiane. Potete trovare la cover del volume in calce alla notizia.

Insieme a ONE PIECE, anche altri importanti titoli Star Comics tornano con nuovi volumi. Partiamo da ONE PIECE GOLD: Il Film - Anime Comics N°1, volume interamente a colori che raccoglie frame della pellicola animata del 2017. Passiamo poi al 14° volume di My Hero Academia, disponibile anche in edizione variant da collezione con sovraccoperta, veste simile a quella del numero uno.

Torna anche Steel Ball Run, con il secondo volume dell'edizione deluxe che tutti i fan di JoJo amano. Tra le uscite odierne segnaliamo anche The Seven Deadly Sins volume 23 e il settimo numero della nuova edizione di Ranma 1/2, storico manga di Rumiko Takahashi che Edizioni Star Comics sta rieditando in versione perfect con pagine a colori.