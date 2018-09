Il volume 90 di ONE PIECE si appresta a infrangere ogni record di vendite

Che ONE PIECE sia il manga dei record è ormai una cosa nota a tutti, fan dell'opera di Eiichiro Oda o meno. Ogni volume rilasciato mette a segno - puntualmente - nuovi record di vendite, e il nuovo tankobon della serie, il novantesimo, non sembra volersi esimere da questa "tradizione".

Dati ufficiali riportano che il volume 90 di ONE PIECE, nella sua prima settimana - quella che va dal 3 al 9 Settembre -, ha piazzato più di 1,4 milioni di copie (1,427,550 per l'esattezza). Numeri impressionanti per una serie che ha ormai più di un ventennio alle spalle, che diventano ancora più sconvolgenti se si accostano a quelli del secondo e del terzo posto della classifica vendite.

Infatti, il volume 20 di My Hero Academia, posizionatosi al secondo posto, ha venduto "solo" 365,000 copie, mentre il trentunesimo tankobon di Food Wars! Shokugeki no Soma, terzo in classifica, è riuscito a piazzare "solo" 177,000 copie.

Come vedete, lo stacco tra il primo titolo in classifica e gli altri due titoli sul podio è massivo, e a ogni volume dell'opera di Eiichiro Oda questa forbice si allarga ulteriormente, portando ONE PIECE a vette mai raggiunte da un manga prima d'ora (neanche Dragon Ball ha venduto così tanto).

In calce alla notizia potete trovare la cover del volume 90, che ricordiamo racchiude il breve ma intenso arco narrativo del Reverie, parabola che ha gettato nuove ombre sul mondo di ONE PIECE.