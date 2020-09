Ilaria Latini: 5 ruoli importanti da Asuka di Neon Genesis Evangelion a Kari di Digimon

Nel mondo degli anime molti ruoli di spicco sono dedicati a personaggi maschili. Ma ci sono diversi personaggi femminili che spiccano e in Italia sono doppiati da voci di spessore come Emanuela Pacotto e Debora Magnaghi. Oggi vi presentiamo un'altra doppiatrice iconica, Ilaria Latini.

Figlia d'arte e vincitrice di diversi premi per la sua carriera nel mondo del doppiaggio, Ilaria Latini si è data molto da fare sia tra cinema e serie TV che in anime e lungometraggi animati. Andiamo alla scoperta di cinque ruoli importanti della carriera di Ilaria Latini nel mondo degli anime in Italia.

Andiamo molto indietro nel tempo con Capricciosa Orange Road. Nel doppiaggio di Dynamic Italia risalente agli anni '90, Ilaria Latini dà la voce alla giovane Manami Kasuga , sorella minore del protagonista;

, sorella minore del protagonista; Andando avanti abbiamo invece Ai Amano di Video Girl Ai , la storica protagonista fuoriuscita dalla televisione e che creerà diversi scambi simpatici e romantici con Yota Moteuchi.

, la storica protagonista fuoriuscita dalla televisione e che creerà diversi scambi simpatici e romantici con Yota Moteuchi. Il suo ruolo principale e più conosciuto è sicuramente quello di Asuka Soryu Langley . La vivace e capricciosa ragazza di Neon Genesis Evangelion ha la sua voce per tutta la durata della serie TV e i vari film tra Death & Rebirth, The End of Evangelion e i Rebuild.

. La vivace e capricciosa ragazza di Neon Genesis Evangelion ha la sua voce per tutta la durata della serie TV e i vari film tra Death & Rebirth, The End of Evangelion e i Rebuild. Passiamo poi a un altro ruolo da protagonista con I Cieli di Escaflowne. Nell'anime trasmesso in Italia nei primi anni 2000, Ilaria Latini diede la voce a Hitomi Kanzaki .

. Infine un altro ruolo che è rimasto impresso a fuoco nella memoria dei fan è quello in Digimon Adventure 1 e Digimon Adventure 02. Qui interpretò la giovane Kari Kamiya, sorella minore di Tai.

Nel corso della sua carriera ha stretto anche un sodalizio duraturo con diverse attrici come Katie Holmes, Amy Adams, Haley Atwell e tante altre. Qual è stato il vostro ruolo preferito di Ilaria Latini?