L'illustratore di Monogatari sarà ospite all'Anime NYC

Kodansha Comics e Vertical hanno annunciato in occasione del Comic-Con di San Diego che il disegnatore di Monogatari, VOFAN, sarà presente all'Anime NYC. L'illustratore taiwanese avrà degli spazi dedicati interamente a lui, inclusi dei seminari e delle sessioni di autografi.

La Vertical, inoltre, metterà a disposizione dell'evento una galleria della produzione artistica di VOFAN, dal momento che il disegnatore ha illustrato oltre 30 cover di libri. Il suo stile ha ispirato l'originale character design dell'adattamento animato di Monogatari. Ricordiamo, poi, che VOFAN ha fornito diverse copertine di magazine e realizzato i concept dei personaggi del videogioco Toki to Towa.

Un artbook dell'artista sarà rilasciato ad Ottobre grazie a Vertical, e insieme ad esso verranno fornite cover e rappresentazioni inedite. Quest'anno l'Anime NYC avrà luogo presso lo Javits Center a Manhattan dal 15 Novembre al 17. Lo scorso anno l'evento ha avuto 36,000 partecipanti provenienti da circa 50 stati e più di 15 nazioni.

Non perdetevi le ultime su Bakemonogatari, la serie disegnata dal bravissimo Oh! Great, che rischia di lasciare la rivista di appartenenza insieme ad un'altra celebre serie di Weekly Shonen Magazine, Seven Deadly Sins. Eppure il manga all'inizio dell'anno aveva messo a segno un traguardo piuttosto importante con soli tre volumi all'attivo.

Conoscete l'artista in questione? Che ne pensate?