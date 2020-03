Un illustratore di One-Punch Man ci delizia con uno splendido sketch di Fubuki e Tatsumaki

Come probabilmente saprete, quella di One-Punch Man è indubbiamente una delle produzioni più amate di questi anni che fin dal suo primissimo volume ha saputo stregare il pubblico, prima con un'opera cartacea e successivamente con un adattamento animato che ha contribuito a farne accrescere ancor di più la fama.

Partendo da un'idea capace di ribaltare completamente tutte le premesse e i concetti che stanno alla base d'innumerevoli opere dell'industria anime/manga, One-Punch Man è così divenuta una serie di grande richiamo in tutto il mondo, un successo strepitoso che non sarebbe stato possibile senza il preziosissimo contributo di Yusuke Murata.

Il nome potrebbe non farvi suonare alcun campanello, ma l'uomo in questione è tra i volti più importanti del franchise, essendosi occupato di dar forma a tutti i personaggi che abbiamo imparato ad amare. L'illustratore è tra l'altro conosciuto anche per i suoi sketch che rientrano spesso nel target "a luci rosse", un particolare che ha contribuito ad aumentare ancor di più la sua fama tra i fan. Ebbene, proprio parlando di sketch, in queste ultime ore l'uomo ha condiviso sulla sua pagina Twitter uno splendido disegno - che potete visionare a fondo news - in cui sono ritratte Fubuki e Tatsumaki, con la prima che spicca al centro dell'immagine mentre la seconda si trova sullo sfondo, un lavoro di grande qualità che ha saputo guadagnarsi gli elogi d'innumerevoli utenti.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che giusto recentemente sono stati rilasciati i primi minuti del nuovo OVA dedicato a One-Punch Man. Tra l'altro, in queste ultime settimane sono stati svelati anche alcuni nuovi Funko Pop a tema One-Punch Man.