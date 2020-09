L'illustratore di The Promised Neverland ha realizzato la copertina di una celebre rivista

Dal mondo dei manga a quello delle riviste di moda. Questa è la strana storia dell'illustratore di The Promised Neverland, Posuka Demizu, il quale ha realizzato la copertina del numero di novembre di Spur.

L'artwork, realizzato in pieno stile manga, raffigura una sorridente ragazza mentre passeggia su una strada fatta di vetri rotti. Secondo Demizu, questa immagine rappresenterebbe il tema del "raggiungere un nuovo mondo dopo aver rotto il soffitto di vetro".

"E' stata una nuova sfida", ha raccontato in un'intervista. "Penso di essere stato in grado di rappresentare una donna matura che possiede una certa energia. Normalmente non tratto questo genere di cose. Mi sono assicurato di evidenziare i colori dell'arcobaleno nel suo abito e la lucentezza della copertina. Per dirla in termini di The Promised Neverland, questa signora rappresenta un compromesso tra Emma e Isabella". Al momento ancora fermo, The Promised Neverland tornerà con la terza light novel.

L'abito disegnato da Demizu non è frutto d'invenzione. Il vestito fa parte della Collezione Autunno/Inverno 2020-2021 di Hermès. La rivista, che festeggia il 21° anniversario di Spur, arriverà nelle edicole giapponese il 23 settembre e diventerà un ambito pezzo di collezione per gli appassionati.

Nel numero, infatti, sarà incluso il lungometraggio "Power of Manga", una collaborazione tra otto mangaka. Oltre a Demizu, ci saranno altri artisti a raffigurare le ultime novità nel campo della moda e con il numero verranno forniti degli speciali adesivi. In attesa di poter ammirare la nuova pubblicazione di Spur, godiamoci questo one-shot di The Promised Neverland.