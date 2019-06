Gli illustratori attivano un countdown per Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution

Quest'anno i fan hanno potuto godere di un grosso ritorno al cinema dei famosissimi Pokémon, i mostriciattoli tascabili che hanno fatto il loro ingresso nelle sale di tutto il mondo prima con Detective Pikachu e poi con il remake del famoso lungometraggio anni '90 Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution.

Il conto alla rovescia per l'arrivo del film nelle sale continua, ma gli animatori nipponici non si lasciano certo scoprire impreparati. Infatti, lo staff di Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution ha preparato una serie di illustrazioni che pubblicherà fino al 12 luglio 2019 quotidianamente per fare da countdown al lungometraggio insieme ad alcuni addetti ai lavori nel mondo fumettistico giapponese.

In calce, possiamo vedere l'artwork di Ryoji Minagawa, mangaka di Spriggan, che ha condiviso il disegno venerdì 7 giugno. L'immagine si concentra su Mewtwo, recentemente revampizzato con una versione in armatura, mentre affronta il pokémon di roccia Onyx. Il progetto, nei prossimi giorni, vedrà anche la partecipazione di Mine Yoshizaki (Keroro Gunso!) Machito Gomi (Bakejo! Yōkai-onna Gakuen e Yōkoso), Kōsaku Anakubo (disegnatore di Pocket Monsters), Manavu Kashimoto (Croquette!), Satoshi Yamamoto (Pocket Monster Special XY) e la cantante Shoko Nakagawa.

Alcuni di questi però non si concentreranno sul pokémon genetico, bensì sul trio di protagonisti composto da Ash, Misty e Brock, un altro pokémon leggendario, su Dragonite e Pikachu. Invece, Satoshi Yamamoto disegnerà Mewtwo in una battaglia contro Gyaridos.

Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution è un lungometraggio in 3DCG remake del vecchio film che uscì in Giappone nel 1998 e negli Stati Uniti e Italia nel 1999. Da noi è conosciuto con il titolo di Pokémon il film - Mewtwo colpisce ancora.