Che fine ha fatto l'illustratrice di Act-Age? Ecco di cosa si sta occupando attualmente

Quella che doveva essere una delle sue nuove serie di punta, ha portato Weekly Shonen Jump di Shueisha a vivere l'imbarazzo peggiore della sua storia. Parliamo ovviamente di Act-Age, cancellato in tutta fretta dopo lo scandalo sessuale che coinvolse l'autore. Ma alla carriera della disegnatrice, totalmente estranea alla vicenda, cosa è accaduto?

Per coloro i quali non dovessero conoscere l'accaduto, ripercorriamo brevemente lo scandalo più imbarazzante della storia di Weekly Shonen Jump. Ormai un anno fa, Tatsuya Matsuki, autore di Act-Age, venne accusato di molestia sessuale nei confronti di una studentessa delle medie. A causa del reato, il manga su cui l'autore stava lavorando per conto di Shueisha venne immediatamente cancellato. A rimetterci fu l'illustratrice Shiro Usazaki, anch'essa al lavoro su Act-Age.

Fortunatamente, nonostante la cancellazione del suo lavoro precedente, alla disegnatrice giapponese venne immediatamente affidata una nuova opera su cui mettere mani, il oneshot Engan no Cyclope. Da quel momento, però, sono passati diversi mesi: di cosa si sta occupando attualmente l'illustratrice?

A quanto pare, Usazaki è stata coinvolta nel progetto Virtual YouTube di Mayuri. Il design dell'avatar virtuale della VTubers, infatti, è contraddistinto dal caratteristico tratto dell'illustratrice. Non solo, di recente ha anche pubblicato uno speciale sketch per celebrare il compleanno del Virtual YouTuber Nijisanji e ha partecipato al "Kenmochi Toya New Costume Contest".

Nonostante la disgrazia accaduta, dunque, Shiro Usazaki pare essere in piena forma. Si può notare, però, come si sia distaccata dall'industria dei manga per abbracciare e immergersi completamente in quella del Virtual YouTube. Che la vicenda l'abbia traumatizzata a tal punto da farle perdere l'amore per il fumetto? Vi lasciamo alle sue parole sulla cancellazione di Act-Age.