L'illustrazione del giorno 0: Attack on Titan termina con la fine del countdown

Il momento sta per giungere. Dopo dieci anni e un mese, sta per avverarsi anche in versione animata il finale di Attack on Titan, uno degli anime che ha colpito questa generazione di spettatori, diventando un vero capolavoro destinato a essere indimenticabile.

Naturalmente, come accade spesso, la produzione ha deciso di lasciare spazio ad alcuni animatori e illustratori per un conto alla rovescia che sta avendo luogo da diversi giorni. E oggi è l'ultimo giorno, quindi è stata presentata sui social l'ultima illustrazione per Attack on Titan The Final Chapters, disponibile nel tweet in basso, che fa seguito a quella di Reiner e degli altri eroi.

Come sapranno i fan più affezionati de L'Attacco dei Giganti, Hajime Isayama ha diverse volte disegnato i tre protagonisti - Eren, Mikasa e Armin - come personaggi del mondo reale, che vivono in un periodo contemporaneo al nostro, e che si stanno godendo soltanto una bella serie di film. E sono proprio queste tre versioni dei protagonisti a essere al centro dell'ultima locandina per il countdown di Attack on Titan Final Chapters episodio 2.

Eren e una Mikasa versione goth sono già seduti ai propri posti nel cinema, mentre un Armin con gli occhiali li sta osservando in procinto di sedersi, con un bel sacchetto di pop corn a portata di mano. Anche loro si stanno per godere il finale, che gran parte del pubblico di tutto il mondo si è già potuto godere. Invece, in Italia l'episodio di Attack on Titan sottotitolato arriverà nella notte del 5 novembre, all'una. È necessario quindi attendere ancora un pochino. E voi siete pronti a gustarvi il finale di Attack on Titan The Final Chapters come stanno facendo le versioni alternative dei tre ragazzi, oppure ancora non siete pronti a separarvi da Eren e soci?