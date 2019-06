Un'illustrazione unisce il mondo di Dragon Ball Super ad Aladdin!!

Il 22 maggio ha debuttato nelle sale cinematografiche uno dei titoli più iconici dell'universo targato Disney, con l'adattamento live action del capolavoro di Aladdin. Ma che cosa succederebbe su provassimo a unire la mitologia della casa di Burbank a Dragon Ball Super di Akira Toriyama?

dragongarowLEE è uno degli artisti più famosi nella community di Dragon Ball, in quanto abilissimo a imitare lo stile del sensei Toriyama e con una creatività al di fuori dal comune. Il suo successo, o ancora il suo talento, è certificato da oltre 136 mila follower su Twitter che, quotidianamente, seguono i suoi schizzi rincondividendoli sulla rete. Un supporto incredibile che, con il tempo, a dato via a vere e proprio esplosioni di creatività con simpatici giochi artistici con la quale l'autore muove i personaggi della mitica saga di TOEI Animation.

Infatti, nel suo ultimo disegno, garow ha unito in un crossover pazzesco due mondi tanto diversi, nient'altro che l'universo, per l'appunto, di DB Super con lo scenografico Aladdin. Quest'ultimo titolo, recentemente tornato al cinema con un live action che abbiamo recensito in un articolo dedicato, ha donato una veste nuova ai personaggi rappresentanti, una curiosa linfa che mostra una lampada magica a Zamasu e Black Goku. Il disegno, che potete ammirare in calce all'articolo, si arrichisce di un'ulteriore illustrazione in cui scopriamo che il mitico Genio non è nient'altro che Beerus, il Dio della distruzione.

E voi, cosa ne pensate del crossover tra queste due opere? Ne approfittiamo per ricordarvi che è disponibile su YouTube il nostro video dedicato al nuovo progetto cinematografico legato a Dragon Ball Super, per farvi trovare pronti al nuovo film del franchise che vuole essere rivoluzionario.