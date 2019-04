Illustrazioni di To-Love Ru per celebrare la carriera di Kentaro Yabuki

Per un mangaka, arrivare a vent'anni di carriera è un traguardo notevole, specie se durante questo periodo sono state prodotte serie notevoli e di successo. Kentaro Yabuki ha appena celebrato questo anniversario, e l'autore di To-Love Ru è tornato per l'occasione su Weekly Shonen Jump, la rivista che diede i natali al suo Black Cat.

Kentaro Yabuki attualmente è al lavoro su Darling in the Franxx, adattamento manga del celebre anime dello scorso anno ma che sta seguendo una storia diversa su Jump+. L'autore però ha deciso di deviare momentaneamente dal percorso di serializzazione per festeggiare i venti anni di carriera, pubblicando due nuovi capitoli speciali dedicati all'universo di To-Love Ru su Weekly Shonen Jump e Jump SQ.

Per l'occasione, però, due autori della scuderia Shueisha hanno deciso di fare gli auguri al mangaka a proprio modo, con due illustrazioni tratte direttamente da To-Love Ru. Il primo è Tadahiro Miura, attualmente al lavoro su Ghost Inn - La Locanda di Yuna è che è stato anche assistente di Yabuki parecchi anni fa, che ha pubblicato un'illustrazione dedicata a Yui Kotegawa; il secondo è invece Tsutsui Taishi, autore di We Never Learn pubblicato su Shonen Jump.

Potete vedere entrambi i disegni dei mangaka in calce, e tutti e due augurano a Yabuki di proseguire con successo la sua carriera.