Im o Barbanera, chi sarà l'ultimo nemico di ONE PIECE?

L'ultima saga di ONE PIECE inizierà subito dopo Wanokuni. Siamo quindi giunti al momento finale di un viaggio durato oltre venti anni e che verosimilmente ne durerà altri cinque. Ma ci sono ancora tantissimi segreti da rivelare, personaggi da affrontare e rotte su cui navigare. E capire chi sarà il nemico finale della storia di ONE PIECE.

Finora Eiichiro Oda sembra aver voluto mettere Barbanera, alias di Marshall D. Teach, sotto i riflettori. Potrebbe essere lui l'ultimo nemico che Rufy affronterà? Può darsi, dato il sangue che scorre tra i due personaggi. Inoltre i due sarebbero entrambi pirati che mirano a raggiungere il tesoro leggendario di Gol D. Roger e la conclusione di ONE PIECE sarebbe sicuramente ottima con uno scontro del genere.

Ma non è detto che Eiichiro Oda voglia seguire i piani stabiliti dal suo pubblico. Poco prima dell'avvento di Wanokuni, durante il Reverie, è stato inserito un personaggio misterioso che ha un ruolo fondamentale nel mondo di ONE PIECE. Non si sa ancora bene chi sia, ma i Cinque Astri di Saggezza, che si sono addirittura inchinati a lui, l'hanno chiamato Im.

Secondo le poche informazioni rivelate da Oda, potrebbe anche avere il potere di decidere chi deve morire e chi deve vivere, oltre a essere il conservatore di tanti segreti. Per questo Im potrebbe anche essere il vero nemico finale di ONE PIECE, l'ultimo che sarà battuto da Rufy prima di andare a cercare Laugh Tale. Fateci sapere nei commenti chi ritenete più probabile come nemico finale della saga di Oda.