Im-sama è QUEL personaggio? I dubbi dopo ONE PIECE 1084

Il Trono Vuoto che si trova a Pangaea, castello costruito sulla cima di Mary Geoise, la terra santa dove risiedono i Draghi Celesti, dovrebbe essere esclusivamente un simbolo, protetto moralmente da diciannove spade che simboleggiano uno dei più importanti patti di ONE PIECE. La realtà però non è questa, data l'esistenza di Im-sama.

Durante la saga del Reverie è comparso per la prima volta questo personaggio. Silhouette nera, proporzioni bizzarre e tanto altro ancora di cui discutere, i fan di ONE PIECE si sono lanciati nelle teorie più disparate. Alcuni si sono chiesti quant'è forte Im-sama e se è dotato di abilità particolari, altri si sono chiesti quali fossero i suoi obiettivi. Tuttavia, al centro c'è sempre una discussione particolare: chi è davvero Im-sama? Essendo apparso davvero pochissime volte in ONE PIECE, è impossibile riuscire a tirare le somme, dato che si può tranquillamente trattare di un personaggio mai menzionato prima d'ora.

Eppure, ONE PIECE 1084 sembra aver aperto una nuova ipotesi. Lasciandosi indietro i vecchi regni antichi, linee regali scomparse, pirati diventati conquistatori come Rocks e tanto altro ancora, il racconto di Cobra e le ultime parole di Im-sama sembrano aprire a una possibilità finora sconosciuta. Il re di Alabasta ha menzionato la sua ascendenza, arrivando fino alla regnante di 800 anni prima, Lili Nefertari, regina scomparsa nel nulla dopo aver rifiutato di diventare un Drago Celeste.

Secondo alcuni fan, Lili Nefertari è diventata Im-sama. Questo personaggio che si nasconde nell'ombra avrebbe quindi 800 anni - forse per il potere di un Frutto del Diavolo o forse per il famoso effetto dell'Ope Ope ora nelle mani di Trafalgar Law - e sarebbe riuscita a sopravvivere per tutto questo tempo senza mai farsi scoprire. Tuttavia, la possibilità più grande è che Lili sia stata semplicemente uccisa da Im-sama. E voi cosa pensate su questo grande momento di ONE PIECE?