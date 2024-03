Imagine Dragons e One Republic cantano per Kaiju No.8: le sigle dell'anime incantano!

L'uscita della serie anime di Kaiju No.8 è sempre più vicina e lo studio d'animazione Production I.G. sta preparando il tanto atteso debutto svelando alcuni nuovi, intriganti dettagli. Nelle ultime ore sono spuntati i nomi degli artisti che hanno dato vita alla opening e alla ending, ma sono band che sicuramente conoscerete!

La notizia è giunta direttamente da Production I.G. e dallo staff di di Kaiju No. 8, che hanno annunciato che l'anime si aprirà con un brano di Yungblood in collaborazione con gli Imagine Dragons, mentre i titoli di coda saranno accompagnati da una canzone degli One Republic.

Un breve filmato, disponibile in calce alla notizia, anticipa brevemente "Nobody", la ending cantata dagli One Republic. D'altro canto, il brano cantato dagli Yungblood con gli Imagine Dragons s'intitola "Abyss". La data di uscita delle due tracce è ancora avvolta nel mistero, tuttavia è certo che saranno lanciate dopo l'uscita dell'anime, prevista per aprile 2024.

La collaborazione tra artisti occidentali e anime è un evento a dir poco eccezionale: sebbene cantanti e band di questo calibro abbiano già avuto modo di rapportarsi al mondo delle animazioni giapponesi attraverso i doppiaggi, è raro vederli coinvolti direttamente nella realizzazione di opening ed ending. Un chiaro segno che l'industria degli anime sta aprendo le porte anche a questo genere di sperimentazioni.



Negli ultimi anni, infatti, abbiamo assistito al coinvolgimento di idol sudcoreani nella produzione di colonne sonore per serie animate giapponesi, come nel caso degli YOASOBI per Oshi No Ko. Per la prima volta, Kaiju No8 sarà disponibile su X, il vecchio Twitter, un ulteriore segno che la serie intende espandersi oltre i confini giapponesi e sbarcare internazionalmente.