L'imbarazzo di uno studente virale in Cina per aver mostrato un wallpaper a tema anime

Non tutte le passioni vengono capite, anche se innocue e totalmente personali. Recentemente in Cina è diventata virale una storia di uno studente che, dopo aver mostrato accidentalmente la propria passione, è stato colpito dall'imbarazzo e dagli sguardi maliziosi dei compagni di classe.

Da tempo il governo cinese ha rafforzato le misure contro gli anime violenti ed erotici, considerati immorali ed anti-etici. Nel Paese del Dragone, infatti, fanno spesso scalpore gli enormi fenomeni di censura ai danni dei prodotti di animazione come il caso di Maid Dragon.

Ad ogni modo, un utente ha recentemente condiviso una foto su twitter, la stessa allegata in calce alla notizia, che è diventata immediatamente virale sul web. Si tratta di una proiezione in un'aula di medicina del destktop di uno studente che mostrava in pompa magna una ragazza anime, ovvero Shoukaku di Azur Lane. La foto è diventata virale poiché si intravede il proprietario del computer con le mani al volto per nascondersi dall'imbarazzo mentre la professoressa si avvicina al ragazzo divertita di fronte ad una classe a bocca aperta.

Molti utenti sono accorsi in difesa del giovane studente, invitandolo a non provare imbarazzo nel custodire le proprie passioni. Qualcun altro, invece, ha puntato il dito contro l'atteggiamento dell'aula, mentre altri ancora non hanno potuto fare a meno di sottolineare l'imbarazzo nell'avere uno sfondo del destktop come quello.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa situazione? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.