Ecco la prima immagine da Dragon Ball Super 100: la furia bestiale di Gohan

Il manga di Dragon Ball Super è vicino ad una meta importante: i 100 capitoli! Mentre i fan si preparano al gran finale della battaglia in corso tra Gohan, Piccolo e un nemico proveniente dal passato, è ora possibile dare una sbirciatina a cosa li aspetta nel nuovo capitolo. Attenzione, seguono spoiler sul manga di Dragon Ball Super.

Il film di Dragon Ball Super: Super Hero è stato una sorpresa per la fanbase: chi si sarebbe mai aspettato, nell'atmosfera scanzonata e nelle numerose gag presenti, un ritorno alle origini così netto?

Il manga di Dragon Ball Super si sta concentrando da un po' di tempo sull'adattamento su carta degli eventi dell'ultima pellicola cinematografica, con Gohan in versione Beast e Piccolo Orange pronti a sferrare il colpo decisivo ad un redivivo Cell in forma Max.

È proprio l'attacco finale di Gohan, lo "Special Beam Cannon", ad esser stato mostrato in una bozza del capitolo 100 pubblicata su X (ex Twitter), segnalata dall'utente DbsHype: Gohan sta caricando la mossa iconica del suo maestro per poi rilasciarla con una violenza inaudita.

Ricordiamo che in Dragon Ball Super si è visto di recente un Freezer molto più allenato, forte e pericoloso, mentre Goku e Vegeta sono impegnati ad ottenere poteri che sorpassino ogni limite immaginabile. I fan, con queste carte in tavola, si chiedono se il prossimo arco narrativo di Dragon Ball Super sarà quello conclusivo del manga.

Cosa vi aspettate dal capitolo 100 di Dragon Ball Super? Segnerà subito l'inizio di una nuova saga? In attesa di scoprire cosa ne pensate nei commenti, vi lasciamo approfondire le caratteristiche dell'arco narrativo in corso con la recensione di Dragon Ball Super: Super Hero.