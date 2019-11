Ecco le immagini anteprima del 135° episodio di Boruto: Naruto Next Generations.

L'anime di Boruto: Naruto Next Generations prosegue a gonfie vele. Soprattutto dopo aver introdotto questo nuovo arco narrativo in cui Boruto e Sasuke tornano indietro nel passato al periodo in cui l'Uchiha aveva appena lasciato il villaggio della Foglia. Tutto questo per salvare Naruto dalle grinfie di Urashiki che vuole il chakra della volpe.

Nell'ultima puntata uscita abbiamo potuto assistere al consolidarsi del rapporto tra Boruto e Naruto che stanno proseguendo l'allenamento per imparare a sincronizzare i loro chakra e dar vita a una nuova tecnica mai vista prima. Abbiamo anche assistito allo scherzo che Jiraiya ha fatto a Sasuke e alla comparsa di Urashiki che attacca l'Eremita dei Rospi ferendolo e sottraendogli tutto il chakra.

Ma al di là di questo, c'è stata anche una scena più leggera in cui, durante l'allenamento, compare Sakura visibilmente alterata in quanto ha trovato una nota che Sasuke si è lasciato sfuggire che Sarada aveva scritto per lui. Fortunatamente il foglio si è bagnato rendendo illeggibili alcune parti, eppure si intravede il nome "Sasuke". Per tale motivo la futura moglie dell'Uchiha va su tutto le furie e chiede spiegazioni a Boruto. Questi cerca di spiegare senza rivelare la verità, fin quando non corre in suo aiuto Naruto, dicendo che magari il Sasuke a cui si riferisce la nota non è il loro ma un'altra persona col nome simile. Anche se non del tutto convinta alla fine Sakura accetta quest'ultima versione.

Bene, proprio intorno a questo evento sembrerebbe vertere la puntata 135. Infatti, secondo delle immagini e dei riassunti rilasciati sui profili Twitter di Boruto4life e Abdul_S17, sembrerebbe che nell'episodio in questione di Boruto: Naruto Next Generations, ci sarà un incontro ravvicinato tra Sasuke e Sakura, un incontro che forse, potrebbe far scoprire la verità sulla reale identità dell'Uchiha.

Come potete vedere dalle immagini presenti in calce a questo articolo, si vede chiaramente Sakura aiutare un Sasuke ferito e anche fornirgli assistenza medica. In più sembrerebbe che Urashiki attivi un potere speciale del suo Rinnegan. Parrebbe anche che Sasuke, in seguito allo scontro, svenga e che mentre è privo di sensi faccia il nome di Sakura proprio mentre lei lo cura. Ovviamente sono solo anticipazioni e non siamo certi se siano sicure o meno. Però, ci permettono di farci una prima idea su ciò che dobbiamo aspettarci dal episodio che uscirà la prossima settimana: un combattimento epico e situazioni esilaranti ed emozionati.

E voi state seguendo Boruto? Fatecelo sapere nei commenti!