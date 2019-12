Le immagini del finale di SAO: War of Underworld anticipano un incontro tra due personaggi

Abbiamo ammirato la stupenda Key Visual di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld, adesso possiamo finalmente avere un breve assaggio degli eventi che andranno in scena nel finale di stagione dell'anime.

Le nuove puntate della serie sono state tra le più appassionanti per i fan dell'opera, ansiosi di scoprire come si concluderà la lotta tra i protagonisti e il regno guidato dall'Imperatore Vector. Nei tweet presenti in calce alla notizia potete vedere un poster che ci mostra in primo piano Alice e il personaggio di Gabriel, inoltre scopriamo che la puntata andrà in onda nella giornata di oggi 28 dicembre.

Sempre l'account ufficiale di Twitter dello show ha anche deciso di condividere con i fan alcune immagini di anteprima dell'episodio, in cui avverrà l'atteso incontro tra Alice, Kirito ed Eugeo con Vector.

La serie è attualmente disponibile nel catalogo di VVVVID, come avevamo già accennato precedentemente la puntata numero 12 chiuderà la prima parte dell'anime, che riprenderà nel corso della primavera del 2020. In attesa della nostra recensione vi lasciamo con le nostre prime impressioni di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld, stagione che ha tutte le carte in tavola per raggiungere i livelli della prima serie sul mondo creato da Reki Kawahara.