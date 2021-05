Immagini per My Hero Academia 5x09: un'esplosione d'adrenalina nel quarto round

La quinta stagione animata di My Hero Academia continua il suo trend positivo restando saldamente in cima alle classifiche degli anime più visti e apprezzati della stagione primaverile 2021. I prossimi episodi, però, segneranno un netto balzo in avanti; il tasso di adrenalina sarà sempre più elevato.

Al termine del terzo round, la battaglia tra la Classe 1-A e la Classe 1-B si trova ancora in situazione di parità. Dopo una vittoria ciascuno, il terzo round è finito con un pareggio, dato che tutti i partecipanti sono finiti simultaneamente al tappeto. Per sbloccare la situazione, occorre una gigantesca esplosione: Bakugo è pronto.

Come evidenziato dalle immagini in anteprima dell'episodio 97 di My Hero Academia, Bakugo farà squadra con Sero, Jiro e Sato. A loro, si contrapporranno Kamakiri, Tokage, Bondo e Awase.

In questo quarto round, quasi decisivo per i fini del test, i partecipanti sono decisi a non ottenere un altro pareggio. Dopotutto, Bakugo ha già le idee in chiaro per risolvere questa complessa situazione: annientare i suoi avversari a colpi di esplosioni.

In un episodio ricco d'adrenalina, l'esplosivo aspirante eroe sarà supportato a lungo raggio da Jiro e Sero, mentre Sato si occuperà di affrontare i ragazzi della Classe 1-B a distanza ravvicinata. Sarà interessante vedere come Kamakiri e gli altri reagiranno a questa strategia.

Nel frattempo, la community è già in tumulto per My Hero Academia 5x10, episodio in cui ci sarà una scena molto particolare.