Immagini e sinossi del 6° episodio di Holly e Benji - Captain Tsubasa: il primo match!

In Giappone, nella giornata di ieri, è andato in onda il 6° episodio di Holly e Benji - Captain Tsubasa, anime remake dell'opera di Yoichi Takahata. Ammiriamo le immagini e le anticipazioni della puntata, in caso non abbiate già visionato quanto accaduto nell'ultima rilasciata.

L'episodio 6 di Captain Tsubasa si intitola: "Calcio di inizio! Nankatsu vs Shutetsu" e ha visto l'inizio del torneo interscolastico tra i due istituti rivali, con il team di Tsubasa che affronterà quello di Genzo Wakabayashi.

Leggiamo la sinossi del sesto episodio dell'anime di David Production:

La partita contro la scuola elementare Shutetsu è iniziata! Dopo che le scuole hanno gareggiato nel baseball, nella pallavolo e nel judo, ora la partita finale è il calcio e deciderà quale scuola vincerà il festival. Gli 11 della Nankatsu arrivano sul campo accompagnati da applausi, ma i ragazzi hanno i nervi a fior di pelle. D'altra parte c'è Wakabayashi, che sembra molto rilassato e ancora una volta dichiara che questo è un incontro a due. Tsubasa, tuttavia, risponde che non intende solo sfidare Wakabayashi, ma vuole anche vincere la partita, quindi, invece di prendere posizione come attaccante, si posiziona come difensore centrale davanti al suo obiettivo.

Al via, insomma, la prima sfida ufficiale tra Holly e Benji.