Immagini e sinossi per My Hero Academia 5x12: il futuro della Classe 1-A

Dopo una lunga serie di combattimenti, il primo arco narrativo della Stagione 5 di My Hero Academia è giunto al termine. Dopo averla spuntata, non senza difficoltà, la Classe 1-A ora guarda al futuro con più sicurezza. Scopriamo quel che accadrà nel 100esimo episodio dell'anime.

My Hero Academia 5x12 sarà un episodio di transizione, volto ad accompagnare gli spettatori nel prossimo arco narrativo, una saga interamente dedicata ai villain. Prima di cambiare schieramento, però, ci sono ancora alcune cose da risolvere per gli studenti del Liceo Yuei.

Su Twitter, l'utente Atsushi101X ha condiviso la sinossi della puntata e alcuni frame in anteprima. A quanto pare, l'attenzione sarà rivolta agli aspiranti eroi dello U.A. Hisghschool, e in particolare a Shinso, il cui futuro è ancora in bilico.

"L'allenamento congiunto è terminato e la Classe 1-A è la vincitrice. Shinso si sente sopraffatto da tutte le incredibili prestazioni degli studenti del Corso per Eroi, ma Deku lo rassicura affermando che le sue rapidissime decisioni sono state incredibili e che sicuramente si unirà a loro nel secondo anno. Dopo di che, Deku, All Might e Bakugo si chiudono in una stanza per parlare del Black Whip".



Nelle immagini tratte dall'episodio vediamo un Bakugo scuro in volto riflettere sulla nuova Uncità emersa nel One For All, Aizawa discutere con Present Mic e Deku conversare con Shoto. Nel corso della puntata, tornerà in scena anche la piccola Eri, come sempre accompagnata da Mirio.

L'allenamento di Shinso e Aizawa nello sketch di My Hero Academia realizzato da Horikoshi. I fan di My Hero Academia 5 non vedono l'ora che arrivi la prossima saga. E a voi il Joint Trainig Arc è piaciuto o ritenete sia stato troppo lento?