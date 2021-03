Immagini e spoiler per Black Clover 168: il debutto del vice capitano del Toro Nero

In seguito all'assalto su più fronti condotto dalla Triade Oscura, il Regno di Clover ha subito diverse gravi perdite. Tuttavia, nel prossimo episodio di Black Clover farà il suo debutto un personaggio che si rivelerà fondamentale per la crescita di Asta e per la comprensione del potere del diavolo.

La terribile battaglia con i fratelli Zogratis del Regno di Spade ha mandato in frantumi l'Alba Dorata e il Toro Nero. Difatti, i capitani di entrambi i gruppi sono stati sconfitti e rapiti al fine di condurre un misterioso rituale. Ma come anticipato dalle immagini in anteprima dell'episodio 168 di Black Clover, in questa situazione disperata farà il suo debutto Nacht, misterioso vice capitano del Toro Nero.

Nei frame della puntata condivisi su Twitter dall'utente BC Spoiler possiamo ammirare questo nuovo protagonista, che sarà di fondamentale importanza per la fase successiva della Saga del Regno di Spade.

"Al fine di eseguire il rituale dell'Avvento di Qliphoth, Yami Sukehiro del Toro Nero e William Vangeance dell'Alba Dorata devono essere conquistati dal Regno di Spade. Nacht Faust, un misterioso mago possessore del potere del diavolo, appare di fronte ad Asta", recita la sinossi dell'episodio intitolato "Stirrings of the Strongest".

Nella sua prima apparizione, Nacht rivela ad Asta che gli insegnerà come utilizzare in maniera efficiente il suo potere del diavolo. Nel mentre, nel Regno di Clover si tiene un incontro tra i capitani del regno magico; alla riunione si unisce Yuno in qualità di vice capitano dell'Alba Dorata.

Asta e il Capitano Yami hanno dimostrato di essere una coppia formidabile in Black Clover. Se invece seguite il manga, ecco la Union Mode del Vice Capitano in Black Clover.