Immagini e trama dell'8° episodio di Holly e Benji - Captain Tsubasa: il secondo tempo!

La sfida del tornei interscolastico tra le scuole Nankatsu e Shutetsu prosegue nell'8° episodio di Holly e Benji - Captain Tsubasa. Oggi la puntata dell'anime remake di David Production va in onda in Giappone, ma intanto possiamo apprendere le novità grazie alla trama e alle immagini in anteprima.

L'episodio numero 8 di Holly e Benji - Captain Tsubasa si intitola: "Nascita! La Golden Combo della Nankatsu". Lo scontro tra le due squadre entra nel vivo: leggiamo la trama completa, fornita dallo staff di David Production.

Inizia il secondo tempo della partita contro la Shutetsu. Tsubasa e Roberto mantengono alto il morale della squadra, che tuttavia non riesce a segnare gol. Devono anche contrastare la strategia della "gabbia per uccelli" della squadra Shutetsu, che potrebbe vincere se i ragazzi della Nakatsu non riusciranno a superarla. In qualche modo, Ishizaki riesce ad annullare la loro tattica, ma nel farlo si infortuna alla gamba. La squadra ora deve cercare un giocatore sostituto. Ed ecco che arriva un ragazzo di nome Taro Misaki, che si presenta a Tsubasa. Si è trasferito in giornata alla scuola elementare di Nankatsu e la squadra decide di lasciarlo giocare con il numero 11 di Ishizaki, stupita dalla sua incredibile abilità nel dribbling. Mancano 10 minuti alla fine della partita. Chi vincerà?

Voi state seguendo il nuovo anime di Holly e Benji - Captain Tsubasa? In calce, ecco le immagini.