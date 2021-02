Immortal Hulk accusato di antisemitismo: polemica sui social, Marvel costretta a scusarsi

Joe Bennet, artista del fumetto, ha assunto piena responsabilità e dichiarato quanto segue: "Nei miei lavori ho sempre incluso citazioni a quelli che considero grandi registi, è un mio modo per porre rispetto al loro lavoro. La vetrata in questione presenta una frase errata, stavo scrivendo al contrario quindi ho sbagliato qualche parola (NdR. la frase corretta non cambia, ma il disegnatore ha scritto in maniera errata il nome del regista e ha perso una lettera in Jewelry). Non ho scuse per il modo in cui ho utilizzato la Stella di David, non mi sono reso conto della gravità dello stereotipo , ma grazie ai vostri commenti ho finalmente capito il mio errore. Quello che ho fatto è sbagliato e so che ha offeso molti di voi, quindi me ne scuso. Ho già parlato con Marvel. D'ora in poi rifletterò di più prima di scrivere".

There was a sequence in Immortal Hulk #43 today filled with anti-Semitic visuals and harmful stereotypes that go back centuries.



This is not acceptable.@zachrabiroff talks about the issues here with @RobertSecundus https://t.co/EKocgLeSSv pic.twitter.com/swLCTuX9R0 — ComicsXF (@ComicsXF) February 3, 2021

Joe Bennett shouldve been fired back in 2019. Since then he's mocked trans people on his insta and now snuck in some blatant anti-Semitic bullshit into Immortal Hulk. Its EXTREMELY clear the guy just SUCKS. Stop making excuses for him. Get him out pic.twitter.com/3hZAupkQmX — Dave Shevlin - Comfort Food Comics (@DaveShevlin) February 4, 2021

Add to today's outrages, there's a big ol' piece of antisemitic art in the pages of @Marvel's Immortal Hulk #43 today. Check out the window of that "Jewery" store (there's even a missing L after the W in "Jew"). WTH?!? pic.twitter.com/ewHUWrvWeY — Jeremy Burton (@BurtonJM) February 4, 2021

Yeah...that immortal hulk page.



Speaking as a Jew? Not happy is an understatement.



The fact Marvel has had this happen twice in recent years....



Remember, without us Jews, you wouldn't have the comic book industry! — Daniel Kalban (@DanielKalban) February 4, 2021